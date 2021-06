Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est imminent pour l’arrivée d’Achraf Hakimi !

Publié le 26 juin 2021 à 10h10 par T.M.

Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum et en attendant l’officialisation de Gianluigi Donnarumma, le PSG serait en train de toucher au but avec Achraf Hakimi.

Cet été, le PSG s’apprête visiblement à réaliser un recrutement incroyable. Ayant déjà acté le renfort de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale s’apprête désormais à annoncer l’arrivée de Gianluigi Donnaruma. Et cela ne devrait pas s’arrêter là puisqu’Achraf Hakimi devrait notamment suivre. En effet, comme le10sport.com a pu vous le révéler, l’international marocain de l’Inter Milan se rapproche d’une arrivée au PSG moyennant 70M€. Et aujourd’hui, cela ne serait désormais plus qu’une questions de détails pour accueillir Hakimi du côté du Parc des Princes.

Une question de détails !

La saison prochaine, on devrait bel et bien voir Achraf Hakimi sous le maillot du PSG, qui pourrait ainsi régler ses problèmes au poste d’arrière droit. En effet, désormais, plus rien quasiment ne retiendrait le Marocain à l’Inter Milan. Selon les derniers échos en provenance d’Italie, cela serait imminent pour ce transfert très attendu au PSG. Comme l’a expliqué Alfredo Pedulla, l’accord pourrait être trouvé dans les prochaines 48 heures alors qu’il ne manquerait plus que 3M€ pour régler l’affaire. Une tendance également confirmée par Gianluca Di Marzio, qui a expliqué que le PSG et l’Inter Milan seraient actuellement en contact pour régler les derniers points de divergence et boucler le dossier Hakimi.