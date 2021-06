Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hakimi, Doha compte frapper fort en Ligue 1 !

Publié le 26 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Le PSG s’est lancé depuis un bon moment sur les traces d’Eduardo Camavinga. Et une fois que le transfert d’Achraf Hakimi sera bouclé, le PSG compte attirer un nouveau milieu de terrain à son effectif bien que Georginio Wijnaldum ait débarqué.

Le mercato a ouvert ses portes il y a peu et le PSG a déjà enregistré l’arrivée de Georginio Wijnaldum qui a débarqué en provenance de Liverpool libre de tout contrat. Alors qu’il pourrait rapidement en être de même pour Gianluigi Donnarumma, Leonardo travaille d’arrache-pied afin de boucler le transfert d’Achraf Hakimi qui gravitera aux alentours de 70M€ comme le10sport.com vous l’a récemment fait savoir. Et le latéral droit de l’Inter ne devrait pas être la dernière recrue estivale parisienne.

Camavinga après Wijnaldum ?

Vendredi soir, le10sport.com vous a révélé en exclusivité que le clan Eduardo Camavinga réfléchissait à l’ultime offre de prolongation de contrat soumise par le Stade Rennais. Cependant, la motivation du milieu de terrain français, pisté par le PSG, resterait sportive et il faudrait que Rennes se montre à la hauteur des ambitions de l’international français. On vous a dévoilé en outre que la volonté du PSG est de recruter un nouveau milieu de terrain en plus de Georginio Wijnaldum. Le décor est planté.