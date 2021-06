Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un chantier de Leonardo résolu grâce à Icardi ?

Publié le 26 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Etant toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour le PSG, Leonardo pourrait en accueillir un grâce à Mauro Icardi.

En ce début de mercato estival, le PSG a su saisir le bonne occasion avec Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais s’est engagé libre et va ainsi venir renforcer l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Mais au sein du club de la capitale, on chercherait encore à recruter un milieu de terrain. Pour cela, de nombreux dossiers seraient à l’étude à l’instar de Paul Pogba, Eduardo Camavinga, Ryan Gravenberch ou encore Rodrigo Bentancur, mais c’est finalement Mauro Icardi qui pourrait tout débloquer.

Icardi, la clé ?