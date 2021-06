Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG… Le choix est fait pour Varane !

Publié le 26 juin 2021 à 4h45 par T.M.

Se retrouvant à un moment important pour la suite de sa carrière, Raphaël Varane aurait les idées claires pour son avenir.

Restera, ne restera pas ? L’incertitude est totale concernant l’avenir de Raphaël Varane. En effet, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2022, le joueur du Real Madrid n’aurait pas vraiment envie de prolonger ce qui pousserait la Casa Blanca à le mettre sur le marché cet été. Et à ce sujet, Florentino Pérez a assuré pour El Transistor : « Varane ? Je ne sais pas ce qui se passe. Quand il reviendra de l’Euro, nous verrons. Il lui reste un an. Nous n’avons pas parlé avec lui. Les arrivées et les prolongations se feront après l’Euro. Nous n’avons pas reçu d’offre pour lui. S’il veut partir, il le dire, s’il veut rester, il le dira ».

Varane sait ce qu’il veut !