Mercato - Real Madrid : Ce dossier à 80M€ est totalement relancé !

Publié le 26 juin 2021 à 0h00 par A.C.

Très performant avec le FC Séville cette saison, Jules Koundé aurait attiré l’attention du Real Madrid... mais également d’un gros club de Premier League.

Avec le départ de Serio Ramos déjà annoncé, Carlo Ancelotti va perdre un gros cadre du vestiaire. Mais il pourrait bien ne pas être le seul. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane ne souhaiterait pas prolonger et pourrait donc être vendu dès cet été. Plusieurs options se présentent pour lui, notamment le Paris Saint-Germain et Manchester United. A Madrid on se prépare au pire pour Varane, puisqu’Ancelotti aurait déjà réclamé à ses dirigeants le recrutement de Jules Koundé, qui sort d’une saison très remarquée avec le FC Séville.

Nuno Espirito Santo veut Kounde à Tottenham

Le Real Madrid ne serait plus seul sur les traces du défenseur de 22 ans, qui dispute actuellement l'Euro avec l’équipe de France. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le nouvel entraineur de Tottenham devrait être Nuno Espirito Santo et il aurait vraisemblablement déjà réclamé une recrue à ses dirigeants avec Jules Koundé. Reste à voir si Tottenham aura plus de chance que le Real Madrid, puisque le FC Séville réclamerait tout de même 80M€ pour laisser filer le Français.