Mercato - Real Madrid : Pérez sait à quoi s’en tenir dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 25 juin 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid aurait formulé une offre au Séville FC afin de s’attacher les services de Jules Koundé, le club madrilène serait maintenant au courant des prétentions de l’écurie andalouse.

Après le départ officialisé de Sergio Ramos et celui possible de Raphaël Varane cet été à un an du terme de son contrat, le Real Madrid va devoir rapidement recruter pour reformer une charnière centrale digne de son rang. Dans cette perspective, le club de la capitale espagnole est annoncé sur les traces de Jules Koundé, auteur d’une excellente saison du côté du Séville FC. Plus encore, à en croire les infirmations dévoilées par ABC ce vendredi, les Merengue auraient formulé une proposition de 50 M€ pour s’attacher ses services. Mais cela ne devrait clairement pas suffire…

Le Séville FC réclame 80 M€ pour Jules Koundé !