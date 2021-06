Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sort du silence pour son gros projet de l'été !

Publié le 26 juin 2021 à 0h30 par La rédaction

Si le Real Madrid s’est déjà séparé de Sergio Ramos, d’autres départs sont à prévoir. Interrogé par El Transistor, Florentino Pérez s'est prononcé sur le cas de plusieurs joueurs proches de la sortie.

Alors que le Real Madrid a laissé filer Sergio Ramos et pourrait en faire de même avec Raphaël Varane, d’autres départs seraient prévus. Comme chaque saison, le Real a son lot d’indésirables. Entre les jeunes en manque de temps de jeu et les joueurs prêtés, Florentino Pérez va devoir trancher sur ces cas puisque le club cherche à dégraisser, afin notamment de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. Et malgré le changement d’entraîneur, certains pourraient ne pas avoir de deuxième chance au Real…

D'autres départs à suivre ?