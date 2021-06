Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a du soucis à se faire dans ce dossier à 4M€ !

Publié le 26 juin 2021 à 1h15 par T.M.

Etant sur les traces de Piero Hincapie, jeune défenseur central du CA Talleres, Leonardo et le PSG ne seraient toutefois pas les seuls sur le coup.

Et si Leonardo surprenait tout le monde cet été ? Alors que le PSG recherche un défenseur central lors de ce mercato, les plus grands noms sont annoncés dans le viseur du club de la capitale à l’instar de Sergio Ramos ou encore Raphaël Varane. Mais de nombreux noms seraient cochés par le PSG, y compris les moins connus du grand public. Ainsi, comme l’a révélé The Scottish Sun , Piero Hincapie, international équatorien de 19 ans, qui évolue au CA Talleres, serait dans les petits papiers de Leonardo.

Le PSG au coeur d’une bataille royale !