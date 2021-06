Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une piste inattendue à 4M€ !

Publié le 25 juin 2021 à 19h15 par T.M.

A la recherche également d’un renfort en défense centrale pour le PSG, Leonardo pourrait bien surprendre tout le monde.

N’ayant pas remplacé Thiago Silva l’été dernier, Leonardo s’activerait actuellement pour trouver un nouveau défenseur central pour le PSG. Actuellement, tous les feux sembleraient d’ailleurs être au vert pour l’arrivée de Sergio Ramos, libre depuis son départ du Real Madrid. Mais l’Espagnol n’est pas la seule piste. Alors que le nom de Raphaël Varane revient, le10sport.com vous a également dévoilé qu’il était également question d’un possible retour de David Luiz au PSG.

Une piste en Argentine ?