Mercato - Barcelone : Laporta a une mission à 200M€ à cause de Messi !

Publié le 25 juin 2021 à 20h00 par T.M.

Travaillant actuellement pour prolonger Lionel Messi, Joan Laporta devra ensuite faire un grand ménage au FC Barcelone. Explications.

Arrivant au terme de son contrat, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Et pour la Cadena Ser , Manu Carreno a tenu à préciser que pour le moment, il n’existait aucun accord entre l’Argentin et les Blaugrana : « Messi va accepter de baisser son salaire, mais il y a certaines choses dans le contrat sur lesquelles Messi n’est pas encore d’accord. Il manque encore certains points pour parvenir à cet accord et signer le contrat. Actuellement, il n’y a pas d’accord ». Tout est donc encore possible pour l’avenir de Messi, qui se rapprocherait néanmoins d’un nouveau contrat au Barça. Et cela ne serait pas sans conséquence…

Une masse salariale à réduire !