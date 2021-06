Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 25 juin 2021 à 13h15 par T.M.

Alors que Lionel Messi se rapprocherait d’une prolongation au FC Barcelone, le PSG en aurait visiblement fait les frais.

Dans 5 jours, Lionel Messi sera libre de tout contrat. En effet, le sien avec le FC Barcelone expire à la fin du mois et pour le moment, il n’y a aucun signe d’une prolongation imminente. De quoi forcément intéresser certaines écuries à l’instar notamment du PSG. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi l’ont clairement exprimé, ils sont à l’affût pour tenter de récupérer Lionel Messi. Et le club de la capitale serait même déjà passé à l’offensive pour tenter de s’offrir le sextuple Ballon d’Or, qui aurait cependant lâché une réponse fracassante au PSG.

Messi dit non !