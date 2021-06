Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 26 juin 2021 à 3h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'OM suivrait Rafael Leão, mais l'AC Milan ne fera aucun cadeau dans ce dossier.

Avec les départs de Florian Thauvin et Valère Germain, dont les contrats n'ont pas été prolongés, l'OM souhaite se renforcer dans le secteur offensif cet été. D'autant plus que Dario Benedetto n'entre plus totalement dans les plans de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, Kevin Gameiro devrait débarquer libre dans les prochaines heures, mais l'OM s'intéresse également à Rafael Leão selon la presse italienne. Cependant, comme l'explique Sylvain Bruya du compte Milan Actu , les Rossoneri n'ont pas l'intention de faire de cadeau.

«Milan l'a payé 30 M€ à Lille il y a deux ans, et souhaite retomber sur ses pattes»