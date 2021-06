Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG prend les choses en main pour Varane !

Publié le 25 juin 2021 à 0h00 par A.D.

Tombé sous le charme de Raphaël Varane, Mauricio Pochettino insisterait auprès de sa direction pour l'arracher au Real Madrid cet été et l'attirer vers le PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait prendre le large dès cet été. Alors qu'il ne parviendrait pas à s'entendre avec Florentino Pérez pour une prolongation, le défenseur français serait désormais réticent à parapher un nouveau bail et penserait même à quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Pour éviter un départ libre et gratuit de Raphaël Varane dans un an, Florentino Pérez pourrait être contraint de le vendre dans les prochaines semaines. Une situation qui n'aurait pas échappée au PSG, et en particulier à Mauricio Pochettino, qui ferait le forcing pour recruter Raphaël Varane cet été.

Mauricio Pochettino fait le forcing pour Raphaël Varane