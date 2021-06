Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire une croix sur sa nouvelle piste ?

Publié le 25 juin 2021 à 0h45 par B.C.

Alors que Leonardo serait attentif à la situation de Rodrigo Bentancur, la Juventus n’envisagerait pas de céder son joueur.

Comme chaque été, les pistes se multiplient du côté du PSG. Leonardo a bien l’intention d’apporter du changement dans l’effectif de Mauricio Pochettino, et plus particulièrement au milieu de terrain. Alors que Georginio Wijnaldum s’est déjà engagé avec le PSG pour les trois prochaines années, d’autres renforts seraient attendus dans l’entrejeu. Paul Pogba, Eduardo Camavinga ou encore Manuel Locatelli sont notamment annoncés sur les tablettes de Leonardo, et ce jeudi, un nouveau nom a fait irruption. D’après les informations du journaliste italien Julio Pavoni, le PSG suivrait attentivement la situation de Rodrigo Bentancur à la Juventus, mais le club turinois n’envisagerait pas de se séparer de son Uruguayen.

Un départ de Bentancur pas au programme ?