EXCLU - Mercato : Rennes vient de dégainer pour Camavinga !

Publié le 25 juin 2021 à 20h55 par Alexis Bernard

Le Stade Rennais vient de transmettre une très belle offre à son joyau, Eduardo Camavinga. Le Français semble prêt à rester, mais…

Pour convaincre Eduardo Camavinga (18 ans) de rester dans son club formateur, Rennes a sorti le grand jeu. Selon nos informations, les Bretons viennent de lui transmettre une très belle offre financière afin de prolonger son contrat et ainsi éviter un départ, cet été, ou libre dans un an, à la fin de son bail actuel. Nos sources indiquent que Rennes a vraiment fait un bel effort financier pour lui transmettre cette proposition, avec un salaire plus que conséquent pour un joueur de son âge, en Ligue 1.

Camavinga séduit ?