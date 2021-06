Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme surprise à prévoir pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 25 juin 2021 à 19h45 par D.M.

Le Real Madrid est annoncé, depuis plusieurs mois, sur les traces de Kylian Mbappé. Mais le club espagnol serait, aujourd'hui, concurrencé par plusieurs écuries de Premier League à l'instar de Liverpool et Manchester City.

L’avenir de Kylian Mbappé continue d’être au centre de l’actualité. Il faut dire que le joueur refuse de se prononcer sur la suite de sa carrière et voudrait attendre la fin de l’Euro pour annoncer s’il prolonge, ou pas, son contrat avec le PSG. Lié au club parisien jusqu’en 2022, Mbappé pourrait quitter la capitale lors de ce mercato estival et le Real Madrid est annoncé sur ses traces depuis de nombreuses années. Interrogé sur une possible arrivée de l’international français au sein du club espagnol, Florentino Perez a néanmoins botté en touche : « Mbappé ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je sais que les socios veulent les meilleurs. Tout le monde connait ma politique, que les meilleurs jouent ici. Les équipes ont besoin de se renouveler et nous sommes dans cette étape de renouvellement. Mais je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid car c’est un manque de respect. Viendront ceux qui sont et qui je pense sont les meilleurs. Mbappé est l’un des meilleurs, mais il n’est pas au Real Madrid ».

Direction l'Angleterre pour Mbappé ?