Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion à saisir avec ce joueur du FC Barcelone ?

Publié le 26 juin 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG a été sondé dans l’optique d’accueillir Miralem Pjanic, le club parisien pourrait avoir une vraie occasion à saisir dans ce dossier.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum, arrivé libre en provenance de Liverpool, le PSG n’a pas encore terminé ses travaux au sein de son milieu de terrain. En effet, le club de la capitale ambitionne de recruter un second joueur dans ce secteur et ciblerait plusieurs joueurs dans cette optique. Parallèlement, nous vous révélions sur le10sport.com que Miralem Pjanic avait été proposé au PSG et à Chelsea, lui qui pourrait quitter le FC Barcelone un an seulement après son arrivée en provenance de la Juventus.

Miralem Pjanic élargirait son éventuel de possibilités !