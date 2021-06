Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout était clair pour la succession de Zidane !

Publié le 26 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Ayant dû gérer le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid n’a semble-t-il eu que le nom de Carlo Ancelotti en tête.

Zinedine Zidane ayant décidé de renoncer à son poste d’entraîneur du Real Madrid, Florentino Pérez a dû se mettre en quête d'un successeur. Et c’est finalement Carlo Ancelotti qui a été nommé sur le banc de la Casa Blanca, mais comme la presse ibérique, de nombreux profils auraient été étudiés avant de se tourner vers l’Italien. Massimiliano Allegri, Antonio Conte ou Mauricio Pochettino ont ainsi été évoqués, mais Florentino Pérez a mis les choses au point.

« Une bonne solution »