Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération montée avec Nabil Fekir ? La réponse !

Publié le 26 juin 2021 à 9h30 par La rédaction

Alors qu'il a dernièrement été question d'un possible échange entre Dani Ceballos et Nabil Fekir qui verrait ainsi l'international français rejoindre le Real Madrid, cela ne devrait pas être le cas.

En vue de cet été, Florentino Pérez a de grands projets. Après l’arrivée de David Alaba, le président des Merengue mettrait tous ses efforts sur le dossier Kylian Mbappé. Mais la star du PSG coûtant très cher, la direction de la Casa Blanca aura besoin de fonds si elle veut vraiment recruter l’international tricolore cet été. De ce fait, Florentino Pérez pourrait bien miser sur les départs de quelques indésirables, dont Dani Ceballos. Néanmoins, une porte pourrait rapidement se fermer pour le milieu espagnol.

Un retour au Real Betis compromis pour Dani Ceballos