Mercato - PSG : Leonardo a-t-il raison de vouloir attirer Sergio Ramos ?

Publié le 26 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que son départ du Real Madrid est acté, Sergio Ramos semble se diriger vers le Paris Saint-Germain. Mais selon vous, le club de la capitale a-t-il raison de vouloir récupérer le défenseur espagnol ?

Faute d’accord pour une prolongation, Sergio Ramos va officiellement quitter le Real Madrid à l’issue de son bail le 30 juin prochain. Le défenseur de 35 ans souhaitait rester au moins deux saisons de plus dans la capitale espagnole tandis que Florentino Pérez ne proposait qu’une année à son défenseur, désormais à la recherche d’un nouveau club. Alors que la dernière saison de Sergio Ramos a été délicate en raison de nombreuses blessures, plusieurs clubs seraient disposés à l’accueillir durant l’été. Chelsea, les deux Manchester ou encore l’AC Milan sont annoncés sur les traces de l’international espagnol, mais c’est bien le PSG qui serait en pole position.

Sergio Ramos, une bonne idée ?