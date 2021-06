Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup de tonnerre se confirme dans le dossier Mbappé !

Publié le 26 juin 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Kylian Mbappé voudrait attendre la fin de l'Euro avant de dévoiler sa décision au sujet de son avenir. Mais s'il venait à quitter le PSG, le joueur ne devrait pas rejoindre le Real Madrid.

C’est un feuilleton qui dure depuis maintenant de nombreux mois. L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler et de faire l’objet de nombreuses spéculations. Arrivé au PSG en 2017, le joueur va devoir trancher au sujet de son avenir. Lié au club parisien jusqu’en 2022, l’international français a la possibilité de prolonger son contrat ou alors de quitter la Ligue 1 lors de ce mercato estival. Pour l’heure, sa décision demeure un mystère. Mbappé est concentré sur l’Euro et souhaiterait attendre la fin de la compétition avant de s’exprimer sur son avenir. Un choix qui sera essentiellement motivé par la solidité du projet sportif comme il l’avait confié au micro de Canal + en mai dernier : « Ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis à un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial ». Le salaire passerait au second plan pour Kylian Mbappé, qui doit suivre avec intérêt le recrutement de Leonardo. Aucun scénario ne serait exclu, pas même celui d’un départ lors de ce mercato estival, à un an de la fin de son contrat. Et si le joueur venait à changer d’air dans les prochaines semaines, une équipe aurait pour ambition de tenter sa chance dans ce dossier.

Le Real Madrid va devoir se faire une raison pour Mbappé

Cela fait maintenant plusieurs années que le Real Madrid tente de mettre la main sur Kylian Mbappé. En 2017 , le joueur avait déjà reçu des appels de Florentino Perez, mais il avait décidé de rester en France afin de poursuivre sa progression. Et le joueur du PSG serait toujours un grand objectif du président du Real Madrid, même si ce dernier a refusé de s’exprimer sur ce dossier. « Mbappé ? Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Je sais ce que veulent les socios. Ils veulent les meilleurs. Tout le monde connait ma politique, que les meilleurs jouent ici. Les équipes ont besoin de se renouveler et nous sommes dans cette étape de renouvellement. Mais je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid car c’est un manque de respect » a confié Florentino Perez ce jeudi soir au micro d’ Onda Cero . Même s'il a limité la casse, le Real Madrid a été durement impacté par la crise liée au Covid-19. A tel point que la Casa Blanca ne ferait plus office de favori dans ce dossier selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian. Une tendance confirmée par la Cadena Ser et Fabrizio Romano. Le Real Madrid pourrait ne pas avoir les moyens de formuler une offre capable de convaincre les dirigeants parisiens. La formation merengue pourrait être contrainte d’attendre l’été prochain avant de mettre la main sur Kylian Mbappé, qui voit, par ailleurs, plusieurs cadres du vestiaire quittaient le club de Liga à l’instar de Sergio Ramos et possiblement de Raphaël Varane. Mais où pourrait donc atterrir le champion du monde 2018 en cas de départ ?

Liverpool, Manchester City et le Barça en embuscade en cas de départ