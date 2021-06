Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche une grande crainte pour Kylian Mbappé !

Publié le 26 juin 2021 à 9h15 par T.M.

Du côté du Real Madrid, on se ferait de plus en plus à l’idée que Kylian Mbappé ne viendra pas cette année. Et pour 2022 ? Là encore, il y aurait des doutes. Explications.

Et si le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé prenait déjà fin ? Depuis plusieurs mois désormais, tout le monde attend de savoir ce que choisira de faire l’attaquant du PSG pour la suite de sa carrière. Alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font tout pour le convaincre de rester au Parc des Princes, l’idée d’un départ au Real Madrid lui trotterait également dans la tête. Mais ce dernier scénario pourrait bien être à oublier pour cet été. En effet, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, la Casa Blanca se ferait désormais à l’idée qu’il sera impossible de trouver un accord cet été pour le transfert de Kylian Mbappé.

Rendez-vous en 2022 ?