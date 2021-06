Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 25 juin 2021 à 20h45 par H.G. mis à jour le 25 juin 2021 à 21h06

Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, le club de la capitale espagnole commencerait finalement à perdre espoir dans le dossier.

En fin de contrat le 30 juin 2022 au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail au sein du club de la capitale et ne se préoccupera de la question qu’une fois son Euro avec l'Equipe de France terminé. Mais logiquement, à un an de la fin de son contrat, l’international français de 22 ans a attiré l’attention des plus grands clubs européens, et surtout celle du Real Madrid. Le club de la capitale espagnole rêve de sa venue depuis des années et pourrait donc avoir l’opportunité idéale pour le recruter cet été, le PSG n’étant pas forcément en position de force dans le dossier.

Le Real Madrid perd espoir pour Kylian Mbappé !