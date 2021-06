Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’opération Haaland va passer à la vitesse supérieure !

Publié le 25 juin 2021 à 20h30 par B.C.

Alors que les dirigeants du Borussia Dortmund ont annoncé qu’ils n’envisageaient pas de se séparer d’Erling Haaland, ce dernier pourrait malgré tout connaître un été très agité, puisque le Real Madrid et Chelsea se tiennent prêts pour s’attacher ses services.

Avec des prestations comme les siennes, il ne faisait aucun doute qu’Erling Haaland serait l’un des protagonistes de ce mercato estival. Auteur de 41 buts en autant de rencontres disputées sous le maillot du Borussia Dortmund lors de la dernière saison, le Norvégien est l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe, de quoi susciter les convoitises de la plupart des cadors européens. Face à cet emballement, le BVB a rapidement prévenu qu’Erling Haaland n’était pas à vendre cet été. « Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine , a pour sa part indiqué en mai dernier le président Hans-Joachim Watzke, dans un entretien pour Bild . Je suis totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l'été dernier jusqu'au jour de la deadline, et il est toujours avec nous aujourd’hui. » De son côté, le directeur sportif du club allemand Michael Zorc s’est également montré affirmatif au micro de Sky Sport : « Haaland jouera avec nous la saison prochaine. Je l’ai dit partout : nous continuons à prévoir l’équipe autour de lui. Je pourrais le dire cinq fois de plus, si c’est ce que vous voulez. » Pourtant, le feuilleton Haaland devrait bel et bien animer le mercato estival.

Chelsea va se positionner sur Haaland

Bien que le Borussia Dortmund ait annoncé qu’il ne voulait pas vendre Erling Haaland, cela ne signifie pas pour autant que le transfert du Norvégien est impossible selon les informations d’ Eurosport . Chelsea serait en effet susceptible de faire une offre importante au club de la Ruhr pour s’attacher les services du natif de Leeds. Avec l’assouplissement du fair-play financier, Roman Abramovich serait en mesure de financer une proposition très généreuse pour Haaland. Des sources proches du BVB assurent que les dirigeants allemands ne voudront pas perdre durant le même été Erling Haaland et Jadon Sancho, proche de rejoindre Manchester United, mais estiment dans le même temps qu’il sera très compliquer d’ignorer une offre qui pourrait avoisiner 160M€. Les Blues travaillent en coulisses depuis plusieurs mois avec des proches d’Erling Haaland sur une arrivée de l’attaquant, attentif aux propositions. Mais Chelsea n’est pas le seul club déterminé dans ce dossier.

Le Real Madrid ne lâche rien malgré Mbappé