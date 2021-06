Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez tente de boucler un énorme coup avec Haaland !

Publié le 22 juin 2021 à 14h30 par B.C. mis à jour le 22 juin 2021 à 14h47

Très courtisé dans ce marché des transferts, Erling Haaland aurait fait son choix pour son avenir. L’attaquant norvégien aurait en effet trouvé un accord avec le Real Madrid, mais Florentino Pérez doit désormais s’entendre avec le Borussia Dortmund, ce qui n’est pas gagné.

Depuis son éclosion à Salzburg, Erling Haaland ne cesse d’impressionner. L’attaquant norvégien a confirmé tous les espoirs placés en lui sous le maillot du Borussia Dortmund et apparaît aujourd’hui comme l’un des joueurs les plus courtisé d’Europe. La plupart des cadors européens rêvent en effet de s’attacher les services d’un attaquant aussi prolifique, auteur de 41 buts en 41 apparitions lors du dernier exercice. Chelsea, Manchester United et City seraient notamment à l’affût en Premier League, tandis que le Real Madrid et le FC Barcelone rêvent de le récupérer en Espagne. Mino Raiola s’est déjà fait remarquer dans ce dossier en rencontrant plusieurs prétendants afin d’évoquer un transfert d’Haaland cet été, et il semble que le Real Madrid ait pris une grosse longueur d’avance.

Le Real Madrid aurait un accord avec Haaland

D’après les informations divulguées par Alfredo Pedulla, le Real Madrid aurait déjà fait un grand pas en avant pour la signature d’Erling Haaland. Le journaliste de Sportitalia indique sur son site internet qu’un accord complet aurait déjà été trouvé entre l’attaquant du Borussia Dortmund et le club espagnol pour une arrivée durant l’intersaison. Cependant, le plus dur reste à faire pour Florentino Pérez. En effet, le BVB n’a toujours pas l’intention de laisser partir son joueur et réclamerait jusqu’à 175M€ pour dissuader les prétendants d’Haaland. De leur côté, les Madrilènes seraient disposés à monter leur offre jusqu’à 100M€, mais refuseraient d’aller au-delà dans le contexte actuel. Les négociations s’annoncent longues pour Erling Haaland, qui souhaiterait plier bagage dès cet été pour rejoindre la Casa Blanca , mais le Borussia Dortmund a déjà prévenu qu’il ne comptait pas céder sous la pression.

Le Borussia Dortmund ne lâche rien