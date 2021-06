Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace est toujours présente dans le dossier Haaland !

Publié le 17 juin 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid fait partie des clubs annoncés sur les traces d’Erling Haaland, Chelsea serait toujours un sérieux concurrent pour le club de la capitale espagnole.

Très prolifique depuis son arrivée au Borussia Dortmund il y a un an et demi, Erling Haaland a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses écuries européennes. À l’image du Real Madrid, bon nombre de clubs souhaiteraient s’attacher les services du natif de Leeds dès cet été, et ce en dépit du fait qu’une clause lui permettant de partir contre 75 M€ s’activera l’été prochain. Et visiblement, les Merengue feraient bien de se méfier de Chelsea cet été…

Erling Haaland est toujours la priorité de Chelsea