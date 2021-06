Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une condition à 180M€ posée pour Haaland !

Publié le 15 juin 2021 à 21h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid garderait un oeil avisé sur la situation d’Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund, le club allemand demanderait 180M€ pour laisser filer son buteur norvégien. De quoi calmer les ardeurs merengue.

Erling Braut Haaland fait couler beaucoup d’encre dans la presse depuis de longs mois désormais. Le 1er avril dernier, son agent Mino Raiola et son père Alf-Inge se sont rendus en Espagne dans l’optique de rencontrer les dirigeants du FC Barcelone et ceux du Real Madrid. Bien que le Borussia Dortmund ait à maintes reprises assuré qu’il ne faudrait pas compter sur un départ de l’insatiable buteur norvégien de 20 ans cet été, Raiola continuerait d’user de ses relations en coulisses pour que cette opération ait lieu. Le Real Madrid resterait une destination potentielle à l’instar de Chelsea et de Manchester United notamment. Cependant, le sort en serait déjà jeté pour Haaland.

Une somme astronomique demandée pour Haaland par le BvB