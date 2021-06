Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le gros coup Erling Haaland est déjà validé en interne !

Publié le 12 juin 2021 à 22h00 par La rédaction

Régulièrement annoncée au Real Madrid, la venue d’Erling Haaland constituerait un énorme coup pour le club espagnol. Roberto Carlos, aujourd'hui ambassadeur du club, en est persuadé.

En quelques mois seulement, après s’être révélé aux yeux du monde entier au RB Salzbourg, Erling Haaland est devenu l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète. Acheté à l’hiver 2020 par Dortmund, le Norvégien a continué à enchaîner les buts en Bundesliga et en Ligue des champions, et attire plus que jamais les regards des plus grands clubs européens. Certaines rumeurs l’envoient d’ailleurs, dans un futur plus ou moins proche, au Real Madrid.

Roberto Carlos en est fan