Mercato - PSG : Le clan Hakimi fait une annonce fracassante !

Publié le 15 juin 2021 à 18h45 par A.D. mis à jour le 15 juin 2021 à 18h48

Pour remplacer Alessandro Florenzi, qui ne devrait pas être retenu cet été, Leonardo souhaite recruter Achraf Hakimi. Et à en croire son agent, Alejandro Camaño, l'international marocain va quitter l'Inter cet été. Reste à savoir si le directeur sportif du PSG raflera la mise, ou s'il sera devancé par un autre club.

Prêté avec option d'achat par l'AS Rome, Alessandro Florenzi ne devrait pas rester au PSG. Pour la saison prochaine, Leonardo privilégierait le recrutement d'Achraf Hakimi. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG ne ménage pas ses efforts pour boucler l'affaire. En effet, Leonardo aurait trouvé un accord contractuel avec Achraf Hakimi avant de formuler une offre à l'Inter. Toutefois, cette offre n'était pas du gout des Nerazzurri . Pour ne pas avoir à débourser plus d'argent pour le transfert d'Achraf Hakimi, Leonardo essaie d'inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et comme l'a laissé entendre Alejandro Camaño, le représentant d'Achraf Hakimi, le PSG aurait de fortes chances d'obtenir gain de cause sur ce dossier.

«Le seul qui va quitter l'Inter pour le moment est Hakimi»