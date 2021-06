Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’avenir d’Alessandro Florenzi !

Publié le 15 juin 2021 à 17h15 par T.M.

Prêté cette saison au PSG par l’AS Rome, Alessandro Florenzi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et pour le latéral italien, tout serait bel et bien possible.

Suite au départ de Thomas Meunier, le PSG est allé chercher Alessandro Florenzi, prêté cette saison par l’AS Rome. Toutefois, le latéral italien n’a pas vraiment convaincu, au point de pousser Leonardo à se mettre en quête d’un grand nom à ce poste. Ainsi, depuis plusieurs jours désormais, ça négocierait avec l’Inter Milan pour l’arrivée d’Achraf Hakimi. Face à cela, il était donc acquis que Florenzi n’avait plus de place au PSG et que son option d’achat, estimée à 9M€, n’allait pas être levée. Cependant, depuis quelques heures, la tendance est en train d’évoluer…

Un avenir… au PSG ?

Alors qu’on annonçait donc Alessandro Florenzi de retour à l’AS Rome cet été, cela ne serait plus évident désormais. Voir rester l’Italien au PSG serait une possibilité. Ce mardi, Simone Rovera a d’ailleurs fait le point sur ce dossier. Ainsi, Florenzi serait bel et bien toujours une option pour le PSG et cela discuterait toujours entre les différentes parties, qui pourraient d’ailleurs trouver un accord plus tard lors du marché des transferts. Cependant, comme l’explique le journaliste transalpin, Alessandro Florenzi ne serait pas une priorité pour le PSG et l’opération resterait tout de même assez compliquée. A suivre…