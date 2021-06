Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp prêt à totalement relancer le feuilleton Mbappé ? La réponse !

Publié le 26 juin 2021 à 13h15 par D.M.

Ces dernières heures, la presse anglaise avait indiqué que Liverpool faisait office de favori pour accueillir Kylian Mbappé cet été. Une information démentie par le journaliste Fabrizio Romano.

Mais où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur n’a toujours pas trouvé d’accord avec ses dirigeants pour étirer son bail et pourrait bien quitter la capitale française lors de ce mercato estival. Le Real Madrid est prêt à l’accueillir, mais une autre équipe prestigieuse a été annoncée sur ses traces. Selon the Daily Star, mais aussi le journaliste Thibaud Vézirian, Liverpool continuerait d’être intéressé par Mbappé et pourrait décider de le recruter lors de ce mercato estival.

Liverpool ne serait, pour le moment, pas intéressé par Mbappé