Mercato - PSG : Un grand nom va débarquer à Paris !

Publié le 26 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Leonardo semble avoir passé la seconde dans la course à la signature de Sergio Ramos, le directeur sportif du PSG serait parvenu à ses fins.

Bien que le PSG dispose déjà de Marquinhos et de Presnel Kimpembe en défense centrale, Mauricio Pochettino ferait du recrutement d’un nouvel élément une priorité estivale dans ce secteur. Alors que Sergio Ramos est libre de tout contrat, Leonardo aurait déjà sauté sur l’affaire et travaillerait sur cette opération depuis le mois de janvier selon Fabrizio Romano. Et il se pourrait bien que le directeur sportif du PSG soit déjà parvenu à ses fins avec le désormais ex-capitaine du Real Madrid.

Sergio Ramos, ce serait fait à Paris !