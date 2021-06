Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria totalement distancé dans ce dossier à 30M€ ?

Publié le 26 juin 2021 à 12h10 par D.M.

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, Jérémie Boga figure dans le viseur de plusieurs clubs français à l'instar de l'OM, de l'OL ou du LOSC. Mais l'Atalanta est l'équipe la plus active dans ce dossier et pourrait rafler la mise.

A la recherche d’un ailier, l’OM serait sur le point de trouver son bonheur. Formé au FC Barcelone, Konrad de la Fuente devrait dans les prochaines heures rejoindre Marseille afin de s’engager avec le club phocéen. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria, qui avait coché un autre nom pour renforcer ce poste. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM suivait la situation de Jérémie Boga, né à Marseille et pas insensible à l’intérêt du club français. Mais le joueur de Sassuolo ne manque pas de prétendants.

L'Atalanta s'active pour trouver un accord avec Sassuolo