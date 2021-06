Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OM : Le LOSC entre en scène pour… Boga !

Publié le 23 juin 2021 à 15h45 par Alexis Bernard mis à jour le 23 juin 2021 à 16h13

Courtisé par l’OL et l’OM, Jérémie Boga est également la proie du LOSC. Une nouvelle porte d’entrée en Ligue 1 pour le milieu de Sassuolo tenté par un retour en France.

La liste s’allonge encore pour Jérémie Boga. Depuis que le joueur a officialisé son envie de quitter Sassuolo cet été, à un an de la fin de son contrat, les clubs se précipitent pour tenter de le récupérer. En France, la bataille s’est rapidement organisée autour d’un duel OL/OM. Comme révélé par le10sport.com , l’OL a déjà préparé le terrain auprès du joueur et devait transmettre une offre courant juin. L’arrivée du nouvel entraîneur, Peter Bosz, dans les jours à venir, devrait accélérer les choses.

Lille se renseigne et se prépare

Natif de Marseille, Jérémie Boga est également sur les tablettes phocéennes. A choisir, le joueur a un vrai penchant pour sa terre natale. Mais l’OM a déjà dépensé une grande partie de son enveloppe pour le recrutement et n’aura pas les fonds, a priori, pour sortir la grosse vingtaine de millions d’euros nécessaire pour Boga (Sassuolo en réclame plus mais avec un an de contrat, le dossier devrait tourner autour des 15/20 millions d’euros).



Selon nos informations, un troisième club français est désormais dans la course pour Jérémie Boga. Comme révélé début juin par Foot Mercato, il s’agit de Lille, le champion de France. Après une phase de positionnement, le LOSC vient de passer à l'action et prendre les renseignements nécessaires pour connaître les contours du dossier et avoir tous les éléments pour pouvoir transmettre une offre. Pour l’heure, ce n’est pas encore fait mais les Dogues s’y préparent. Avec, visiblement, une belle motivation à convaincre Boga de venir. Un quatrième club français aurait également pu être là… Nos sources indiquent que l’OGC Nice a passé une tête dans le dossier. Mais que les conditions du dossier incitent les Niçois à passer leur chemin. En Italie, l’Atalanta est le club le plus actif. Boga le sait et regarde toutes les offres. Mais à choisir, un retour en France semble le tenter plus qu’un nouveau club italien.