Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario se précise pour Kevin Strootman !

Publié le 23 juin 2021 à 17h10 par A.C.

Prêté par l’OM au Genoa cet hiver, Kevin Strootman semble bien parti pour poursuivre sa carrière en Serie A.

Si Jorge Sampaoli a entrouvert la porte à un retour, l’avenir de Kevin Strootman semble s’écrire loin de l’Olympique de Marseille. Il ne fait en effet pas oublier que e Néerlandais possède l’un des plus gros salaires du club, devenu un véritable poids au fil des années. Son prêt au Genoa a résolu seulement momentanément le problème, puisqu’aucune option d’achat n’a été insérée et que Strootman est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Le milieu de l’OM souhaiterait rester en Italie, où le Genoa aimerait le garder, mais où il semble également plaire à Cagliari.

Ballardini insiste pour Strootman