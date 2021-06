Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel met fin au feuilleton Achraf Hakimi !

Publié le 26 juin 2021 à 11h15 par D.M.

Intéressé par Achraf Hakimi, Chelsea aurait décidé de se retirer de ce dossier. Son arrivée au PSG ne fait donc désormais plus le moindre doute.

Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG est tout proche d’officialiser l’arrivée d’une troisième recrue estivale. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le 18 juin, le club parisien est idéalement placé dans le dossier Achraf Hakimi et est tout proche de trouver un accord avec l’Inter. Le transfert de l’international marocain devrait atteindre les 70M€ et les deux parties discutent afin de boucler ce dossier dans les prochaines heures. Chelsea aura tenté jusqu’au bout de concurrencer le PSG dans ce dossier Hakimi, mais la formation entraînée par Thomas Tuchel se serait fait une raison.

Chelsea se retire du dossier Hakimi