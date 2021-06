Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a fait passer un message de taille à Al-Khelaïfi !

Publié le 26 juin 2021 à 8h15 par D.M.

Alors qu'il n'a toujours pas pris de décision pour son avenir, Kylian Mbappé aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi des garanties sportives. En effet, le joueur aimerait évoluer au sein d'une équipe compétitive la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2017 quelques jours après un certain Neymar, Kylian Mbappé est a un tournant de sa carrière. Agé aujourd’hui de 22 ans, le champion du monde 2018 se questionnerait sur son avenir dans la capitale et pourrait bien décider de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien. Courtisé par le Real Madrid, mais aussi par le FC Barcelone, Manchester City et Liverpool, Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision après l’Euro, qu’il dispute avec l’équipe de France.

Le salaire n'intéresse par Mbappé