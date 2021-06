Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino a déjà choisi son prochain club !

Publié le 26 juin 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Toujours très attaché à son club formateur de Boca Juniors, Leandro Paredes n’exclut pas un retour au sein du club argentin lorsqu’il aura terminé son expérience au PSG.

Depuis la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Leandro Paredes a clairement retrouvé des couleurs. Le milieu de terrain argentin, qui n’avait jamais réussi à prouver sa valeur par le passé sous les ordres de Thomas Tuchel, a parfaitement été mis en valeur par son compatriote. Et malgré son attachement au PSG et un contrat qui court jusqu’en juin 2023, Paredes prévoit déjà un retour dans les rangs de son club formateur, Boca Juniors, comme il l’a indiqué à Olé.

« Le moment arrivera où je penserai à revenir »