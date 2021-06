Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Leandro Paredes sur son avenir !

Publié le 25 juin 2021 à 15h15 par T.M.

Ayant déjà exprimé son souhait de revenir un jour jouer à Boca Juniors, Leandro Paredes en a rajouté une couche sur son retour du côté de Buenos Aires.

A 26 ans et encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Leandro Paredes pense déjà à son avenir. Et l’Argentin ne semble avoir qu’une idée en tête pour la suite de sa carrière : revenir à Boca Juniors. Formé du côté de La Bombonera, Paredes n’a toutefois pas eu l’occasion d’énormément se montrer avec le club de Buenos Aires. Au grand dam du Parisien qui aimerait bien résoudre cela à l’avenir et ainsi faire son retour à Boca Juniors pour enfin briller là où il s’est révélé.

« C’est sûr que le moment arrivera où je penserais à revenir ou non »