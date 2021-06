Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça chauffe pour Achraf Hakimi !

Publié le 25 juin 2021 à 13h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain est toujours plus proche de boucler le gros coup Achraf Hakimi, champion d’Italie avec l’Inter cette saison.

Tout semble s’emboiter au fil des jours. Après avoir subi la pression de Chelsea, le Paris Saint-Germain a repris la main pour Achraf Hakimi. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Leonardo avance dans les négociations avec l’Inter et devrait finalement boucler le transfert d’Hakimi autour des 70M€. Des informations confirmées par de nombreux médias français comme étrangers, avec désormais l’Inter qui aurait hâte de trouver un accord total. Le club milanais traverse en effet la pire crise de son histoire et doit absolument enregistrer un bénéfice compris entre 80 et 100M€, avant le 30 juin prochain.

L’Inter pense déjà à l’après-Hakimi