Mercato - PSG : Un gros coup de pression révélé dans le feuilleton Hakimi ?

Publié le 24 juin 2021 à 16h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité actuelle du PSG sur le marché des transferts, Achraf Hakimi a déjà trouvé un accord depuis un bon moment avec Leonardo et mettrait la pression auprès de l’Inter pour pouvoir partir.

Le mercato estival s’accélère au PSG ! Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale semble sur le point d’officialiser celle de Gianluigi Donnarumma, deux renforts libres sur le marché des transferts. Mais qu’en est-il du feuilleton Achraf Hakimi ' Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le 8 juin dernier, le PSG a trouvé un accord avec le latéral droit marocain de l’Inter Milan, et la presse étrangère fait de nouvelles révélations à ce sujet.

Hakimi met la pression à l’Inter pour aller au PSG