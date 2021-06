Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chelsea n’a pas dit son dernier mot pour Hakimi !

Publié le 25 juin 2021 à 14h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain avance à grands pas dans les négociations avec l’Inter pour Achraf Hakimi... mais Chelsea pourrait faire une dernière tentative.

Le mercato du Paris Saint-Germain s’annonce colossal. Alors que le recrutement de Georginio Wijnaldum a déjà été officialisé, Leonardo devrait bientôt accueillir deux stars de Serie A. La première est Achraf Hakimi, qui comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com et plus proche que jamais du PSG. Il pourrait être suivi par Gianluigi Donnarumma, qui aurait déjà passé ses visites médicales et dont on n’attendrait plus que la signature. Pour le Marocain, les choses pourraient se décanter au cours des prochaines heures, puisque l’Inter souhaiterait boucler son départ dès ce week-end.

Chelsea va faire une nouvelle offre