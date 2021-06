Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour ce joueur de Serie A !

Publié le 26 juin 2021 à 11h45 par D.M.

Le PSG, Arsenal et Tottenham se seraient renseignés sur la situation de Joaquin Correa, attaquant de la Lazio. Mais le club italien demanderait le prix fort pour le laisser partir cet été.

Le mercato du PSG pourrait prochainement connaître un coup d’accélérateur. Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, le club parisien devrait officialiser dans les prochaines heures l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, mais aussi d’Achraf Hakimi. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, le PSG est sur le point de trouver un accord avec l’Inter pour l’international marocain. En coulisses, Leonardo aurait aussi lancé les grandes manœuvres pour tenter d’enrôler Sergio Ramos. Et ce n’est pas fini, puisque la formation française aurait activé une nouvelle piste en Serie A.

40M€ pour Correa