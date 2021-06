Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a pris les devants pour le successeur de Thauvin !

Publié le 27 juin 2021 à 22h15 par A.D.

Pour étoffer l'attaque de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria penserait à recruter Cengiz Under. Dans cette optique, le président de l'OM aurait déjà lancé les discussions avec la direction de l'AS Rome. Et il semblerait que son travail porte ses fruits, puisque le club phocéen serait aujourd'hui en pole position pour récupérer Cengiz Under cet été.

Alors que Florian Thauvin file vers les Tigres de Monterrey, Pablo Longoria serait en quête de son digne successeur. Dans cette optique, le président de l'OM aurait coché le nom de Cengiz Under, qui ne devrait pas rester à l'AS Rome cet été. Pour mettre toutes les chances de son côté, Pablo Longoria se serait déjà mis au travail et aurait approché la direction des Giallorossi selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio. Et il semblerait que les efforts du patron de l'OM soit concluants.

L'OM en pole position pour Cengiz Under ?