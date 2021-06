Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est sous pression pour sa double opération avec Mourinho !

Publié le 27 juin 2021 à 17h10 par A.C.

Pablo Longoria aurait activé une piste en Italie pour doubler le poste de gardien de but, actuellement occupé par Steve Mandanda.

Une nouvelle fois, Pablo Longoria pourrait se tourner vers la Serie A pour renforcer l’Olympique de Marseille. Sky Sport Italia a en effet annoncé que le président de l’OM aurait approché l’AS Roma pour se renseigner au sujet de Pau Lopez. Pas vraiment en réussite, le gardien espagnol serait poussé vers la sortie par José Mourinho, qui souhaiterait absolument recruter son compatriote Rui Patricio. L’OM ne serait toutefois pas seul, puisque Mundo Deportivo a annoncé que Lopez intéresserait également le Barça, le FC Valence et Grenade.

La Roma presse Longoria et l’OM !