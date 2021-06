Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas fracasse Longoria après son départ !

Publié le 28 juin 2021 à 14h10 par A.M. mis à jour le 28 juin 2021 à 14h21

Quasiment cinq mois après son départ de l'OM, André Villas-Boas règle ses comptes avec Pablo Longoria, responsable de la situation aux yeux du Portugais.

Très proche d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l'OM d'octobre 2016 à mai 2020, André Villas-Boas voulait quitter le club phocéen lorsque le dirigeant espagnol a été démis de ses fonctions. Finalement convaincu par les joueurs de rester à Marseille qui dispute la Ligue des Champions, le technicien portugais débute une cohabitation avec Pablo Longoria qui va très mal finir. En effet, au lendemain du précédent mercato d'hiver, André Villas-Boas se présente en conférence de presse afin de pousser un gros coup de gueule sur l'arrivée en prêt d'Olivier Ntcham, un profil qu'il n'avait pas validé. Un comportement qui provoquera sa mise à pied avant son licenciement. Et visiblement, André Villas-Boas n'a toujours pas digéré.

«Nous n'avons pas eu de conversation avec moi disant que j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti»