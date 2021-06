Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce crack portugais, c'est terminé...

Publié le 28 juin 2021 à 13h10 par La rédaction

Alors que l'OM aurait tenté de recruter Nuno Tavares, le latéral gauche de Benfica semble toutefois très proche de rejoindre Arsenal.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir renforcer plusieurs postes au sein de son effectif. C'est notamment le cas du poste de latéral gauche. En effet, bien que Jordan Amavi ait prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, l'OM ne souhaite pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé et tentera donc de recruter une vraie doublure à l'ancien Niçois après le départ de Yuto Nagatomo, qui n'a pas donné satisfaction cette saison. Dans cette optique, Pablo Longoria s'intéresse à Nuno Tavares (21 ans), l'un des espoirs portugais à ce poste.

Nuno Tavares vers Arsenal