Mercato - ASSE : Un départ inévitable pour cette pépite de Puel ?

Publié le 28 juin 2021 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec l'ASSE, Arnaud Nordin se rapprocherait dangereusement de la porte de sortie. Alors qu'il n'y aurait aucune évolution dans les négociations pour une prolongation, les Verts seraient ouverts au départ de leur pépite.

Lié à l'ASSE jusqu'au 30 juin 2022, Arnaud Nordin pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, les Verts pourraient être contraints de vendre leur pépite de 23 ans s'ils ne parviennent pas à étendre son bail au plus vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Et alors que les négociations n'évolueraient pas entre les deux parties, l'ASSE de Claude Puel ne devrait pas retenir Arnaud Nordin cet été.

L'ASSE ouvert au départ d'Arnaud Nordin ?