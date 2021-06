Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Kylian Mbappé est envoyé... au Barça !

Publié le 28 juin 2021 à 8h45 par A.D.

Lors de cette saison 2020-2021, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont tous les deux été époustouflants. A tel point qu'ils seraient suivis par les meilleurs clubs européens. Interrogé sur la meilleure recrue possible pour le FC Barcelone, Andres Iniesta a jugé que Kylian Mbappé apporterait plus qu'Erling Haaland.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient être contraints de vendre leur numéro 7 lors du prochain mercato estival s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Conscient de la situation, le Real Madrid serait plus que jamais en embuscade, prêt à profiter de la brèche si Kylian Mbappé n'étend pas son bail avec le PSG. Légende vivante du FC Barcelone, Andres Iniesta a également été alerté par le cas Mbappé. Et alors que l'Europe pourrait s'arracher Kylian Mbappé et Erling Haaland cet été, l'actuel milieu de terrain de Vissel Kobe a choisi le Français pour le Barça.

«Mbappé s'adapterait mieux au Barça que Haaland»