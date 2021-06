Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé pourrait jouer un terrible coup à Leonardo !

Publié le 27 juin 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français fait actuellement trainer les négociations car il ne souhaite pas signer un nouveau bail de longue durée avec le PSG, et ce, pour garder la main mise sur son avenir. De son côté, le Real Madrid attendrait un geste fort de Kylian Mbappé pour pouvoir lancer son offensive cet été.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat le 30 juin 2022. Et contrairement à Neymar, qui a déjà prolongé, le champion du monde français n'a toujours pas trouvé d'accord avec son club pour étendre son bail. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé fait trainer les négociations car il veut rester maitre de son destin. Pour avoir la main mise sur son avenir, l'ancien de l'AS Monaco ne souhaite pas signer un bail de longue durée, mais plutôt renouveler pour une saison, à moins qu'une clause pour faciliter son départ ne soit négociée. De son côté, le Real Madrid serait toujours à l'affût, espérant que Kylian Mbappé ne paraphera pas un nouveau contrat. Et si le Français continue à résister, Florentino Pérez pourrait le récupérer à moindre cout cet été, et ce, parce que le PSG ferait le maximum pour ne pas le perdre à 0€ dans un an. Pour rafler la mise lors de ce mercato estival, le Real Madrid aurait déjà tout prévu. D'une part, Florentino Pérez attendrait un geste fort de Kylian Mbappé avant de pouvoir frapper. D'autre part, le président merengue aurait prévu à la fois d'utiliser toutes ses économies pour le transfert de Kylian Mbappé et une série de ventes pour compléter la transaction.

Mbappé ne veut pas signer un contrat longue durée avec le PSG

Selon les informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid garderait espoir pour Kylian Mbappé car il n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Actuellement sur les starting-blocks, Florentino Pérez n'attendrait plus qu'un geste du numéro 7 du PSG pour lancer les hostilités. En effet, le président du Real Madrid voudrait que Kylian Mbappé annonce publiquement qu'il veut rejoindre la Maison-Blanche . De cette manière, il pourrait passer à l'action sans irriter Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il serait en très bons termes. Kylian Mbappé sait donc ce qu'il lui reste à faire pour lancer la machine pour son départ au Real Madrid.

Un annonce de Kylian Mbappé qui pourrait tout changer ?